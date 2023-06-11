Зеленский ввел санкции против еще 178 физических лиц, связанных с РФ — указ 11 июня, 11:57 Зеленский ввел новые санкции против россиян (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 11 июня, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении еще 178 физических лиц. В списке в том числе российские судьи и украинские судьи-предатели.

Соответствующий указ № 321/2023 опубликован на сайте президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Большинство лиц в обновленном санкционном списке имеют гражданство РФ.

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Ранее, 27 мая, Зеленский ввел санкции против 270 физических и юридических лиц, связанных с РФ.

Среди подсанкционных лиц — судьи РФ, в том числе судьи конституционного суда России, а также судьи, предавшие присягу Украине.

