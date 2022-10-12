Зеленский ввел в действие санкции СНБО против Курченко, Дерипаски и Януковича на 10 лет 12 октября, 19:54 НВ

Президент Владимир Зеленский в среду, 12 октября, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу санкций в отношении Сергея Курченко, Виктора Януковича, Олега Дерипаски и Павла Лебедева.

В указе сказано, что решение СНБО о внесении изменений в санкции было принято 12 октября.

Новое решение предполагает блокирование активов (лишение права пользоваться и распоряжаться активами) на десять лет.

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Дерипаска попал под санкции СНБО еще в июне 2021 года, Курченко, Лебедев, Янукович и ряд других бывших чиновников — в марте 2021 года.

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