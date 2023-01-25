Зеленский усилил санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ 25 января, 09:57 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский усилил санкции против бизнесмена и клирика УПЦ Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду, 25 января.

К введенным ранее ограничительным мерам, состоявшим из 12 пунктов и предусматривавшим, в частности, блокирование активов, добавлены еще два:

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запрет на операции с их ценными бумагами, остановка культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, а также развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами.

Против кого введены санкции — полный список:

Вадим Новинский , бизнесмен, клирик Украинской православной церкви,

, бизнесмен, клирик Украинской православной церкви, Петр Лебедь , митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,

, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, Ростислав Швец , так называемый « митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви»,

, так называемый митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви», Константин Чернышев , так называемый « епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви»,

, так называемый епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви», Александр Овсянников , так называемый « епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией»,

, так называемый епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией», Александр Таранов , так называемый « архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви».

, так называемый архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви». Олег Иванов , митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви,

, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви, Алексей Масленников , епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви,

, епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви, Вячеслав Опанасенко , так называемый « епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии»,

, так называемый епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии», Владимир Удовенко , управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон.

Санкции введены на пять лет. Контроль за их исполнением возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Первый пакет санкций против указанных лиц был введен 2 декабря 2022 года.



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