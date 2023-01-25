Зеленский усилил санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский усилил санкции против бизнесмена и клирика УПЦ Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду, 25 января.
К введенным ранее ограничительным мерам, состоявшим из 12 пунктов и предусматривавшим, в частности, блокирование активов, добавлены еще два:
- запрет на операции с их ценными бумагами,
- остановка культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, а также развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами.
Против кого введены санкции — полный список:
- Вадим Новинский, бизнесмен, клирик Украинской православной церкви,
- Петр Лебедь, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,
- Ростислав Швец, так называемый «митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви»,
- Константин Чернышев, так называемый «епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви»,
- Александр Овсянников, так называемый «епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией»,
- Александр Таранов, так называемый «архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви».
- Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви,
- Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви,
- Вячеслав Опанасенко, так называемый «епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии»,
- Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон.
Санкции введены на пять лет. Контроль за их исполнением возложен на секретаря СНБО.
Указ вступает в силу со дня публикации.
Первый пакет санкций против указанных лиц был введен 2 декабря 2022 года.
Перед этим СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния РФ».
22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело.
15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не церковное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».
В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».