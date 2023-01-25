Зеленский усилил санкции против Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ

25 января, 09:57
Поделиться:
Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский усилил санкции против бизнесмена и клирика УПЦ Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в среду, 25 января.

К введенным ранее ограничительным мерам, состоявшим из 12 пунктов и предусматривавшим, в частности, блокирование активов, добавлены еще два:

Видео дня

  1. запрет на операции с их ценными бумагами,
  2. остановка культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, а также развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами.

Против кого введены санкции — полный список:

  • Вадим Новинский, бизнесмен, клирик Украинской православной церкви,
  • Петр Лебедь, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел,
  • Ростислав Швец, так называемый «митрополит Симферопольский и Крымский Русской православной церкви»,
  • Константин Чернышев, так называемый «епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии Русской православной церкви»,
  • Александр Овсянников, так называемый «епископ Джанкойский и Раздольский Русской православной церкви, управляющий Джанкойской епархией»,
  • Александр Таранов, так называемый «архиепископ Ровеньковский и Свердловский Русской православной церкви».
  • Олег Иванов, митрополит Изюмский и Купянский Украинской православной церкви,
  • Алексей Масленников, епископ Роменский и Буринский Украинской православной церкви,
  • Вячеслав Опанасенко, так называемый «епископ Коктебельский Русской православной церкви, викарий Феодосийской епархии»,
  • Владимир Удовенко, управляющий Феодосийской епархией Украинской православной церкви, митрополит Платон.

Санкции введены на пять лет. Контроль за их исполнением возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Читайте также:

Первый пакет санкций против указанных лиц был введен 2 декабря 2022 года.

Перед этим СНБО поручил Госслужбе по этнополитике и свободе совести провести экспертизу устава об управлении УПЦ на наличие связи с московским патриархатом, а также внести на рассмотрение правительства законопроект о том, что в Украине не могут действовать религиозные организации, «аффилированные с центрами влияния РФ».

22 ноября СБУ пришла с проверкой в Киево-Печерскую Лавру. Это произошло после публикации скандального видео одного из богослужений, где прославляли страну-агрессора РФ. Правоохранители возбудили уголовное дело.

15 ноября наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел признал, что на одном из богослужений люди пели о стране-агрессоре, но заявил, что это было не церковное пение. Представитель УПЦ МП архимандрит Поликарп заявил, что священник был занят и не слышал, что «эта группа активистов поет».

В СБУ объяснили, что проводят проверку в монастырях УПЦ (МП) по всей Украине в рамках работы «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

https://www.youtube.com/watch?v=ctHTIkAEG_k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вадим Новинский Владимир Зеленский Санкции Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X