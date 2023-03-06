Зеленский ввел нового замминистра обороны Павлюка в ставку главнокомандующего 6 марта, 09:17 Александр Павлюк ранее был командующим группировкой Сил и средств обороны Киева, а ныне назначен первым замминистра обороны (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел генерала Александра Павлюка, назначенного ранее первым заместителем министра обороны, в ставку Верховного главнокомандующего.



Соответствующий указ обнародован в понедельник, 6 марта, на сайте президента.

«Постановляю: ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего ПАВЛЮКА Александра Алексеевича — первого заместителя Министра обороны Украины», — говорится в указе.

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14 февраля правительство назначило командующего группировкой Сил и средств обороны Киева Александра Павлюка первым заместителем министра обороны Алексея Резникова.

В то же время правительство уволило Ивана Руснака с должности первого замминистра обороны, а Олега Гайдука с должности замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.



21 февраля были назначены еще два новых заместителя министра обороны. Заместитель основателя фонда Повернись живим Виталий Дейнега стал заместителем министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, а экс-посол в Канаде Андрей Шевченко — заместителем министра обороны по вопросам европейской интеграции.

Смена замов Резникова произошли на фоне скандала с закупками Минобороны продуктов для военных по завышенным ценам.