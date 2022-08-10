Зеленский: ВСУ не оставят без ответа российский обстрел Днепропетровской области 10 августа, 23:01 Президент Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не оставят без ответа российский обстрел Днепропетровской области, в результате которого погибли 13 человек.

Инфографика: НВ

«Вооруженные силы Украины, наша разведка, наши правоохранительные органы не оставят без ответа сегодняшние российские обстрелы Днепропетровской области», — сказал он во время брифинга.

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Зеленский напомнил, что жертвами удара по Марганцу стали 13 человек, а больше десяти получили ранения, пятеро из которых в тяжелом состоянии.

Президент отметил, что эти удары по городу, как и атаки на Николаев и Харьков, говорят о том, что западным партнерам нужно увеличить военную помощь для Украины.

В ночь на среду, 10 августа, Никопольский район Днепропетровской области террористическая армия РФ дважды обстреляла из Градов, сознательно направив на жилые кварталы 80 снарядов. Под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада.

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