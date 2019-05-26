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Зеленский вступился за протестующих в Ровно

Сегодня, 15:08
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Зеленский вступился за протестующих в Ровно - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский отреагировал на действия полицейских в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о якобы задержании участников митинга за его импичмент в Ровно.

По словам президента, правоохранители не проводили никаких задержаний. Однако их действия он оценил как слишком жесткие.

«Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку», - сообщил Зеленский в Facebook.

При этом он призвал сотрудников правоохранительных органов не преследовать политических протестующих в случае, если они не нарушают правопорядок.

«Критики не боюсь», - резюмировал Зеленский.

Напомним, 25 мая в Ровно 20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на акцию за импичмент президента, в результате чего полиция составила на них административные протоколы.

Полиция уже инициировала служебную проверку относительно действий правоохранителей.

Теги:   Ровно Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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