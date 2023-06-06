Зеленский встретился со спецпредставителем Папы римского в Киеве

6 июня, 16:42
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Владимир Зеленский встретился с кардиналом Маттео Дзуппи (Фото:пресс-служба президента)

Владимир Зеленский встретился с кардиналом Маттео Дзуппи (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили украинскую формулу мира и подрыв Россией Каховской ГЭС. Также кардинал передал президенту письмо от Папы римского.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский во время встречи подчеркнул, что Россия продолжает совершать ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС.

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«Это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии», — отметил президент.

Зеленский также отмечал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Он подчеркнул, что россияне хотят воспользоваться паузой для наращивания способностей, последующего наступления и для новой волны преступлений и террора.

пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Президент и кардинал Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию украинской формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, глобального Юга.

Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

«Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы римского Франциска», — добавили в пресс-службе.

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Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с Папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

После визита в Венгрию 30 апреля Папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии». По данным СМИ, Ватикан планировал отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Папа римский Ватикан Владимир Зеленский Папа Римский Франциск

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