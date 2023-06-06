Зеленский встретился со спецпредставителем Папы римского в Киеве 6 июня, 16:42 Владимир Зеленский встретился с кардиналом Маттео Дзуппи (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Папы римского кардиналом Маттео Дзуппи. Они обсудили украинскую формулу мира и подрыв Россией Каховской ГЭС. Также кардинал передал президенту письмо от Папы римского.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский во время встречи подчеркнул, что Россия продолжает совершать ужасные военные преступления против Украины, последним из которых стал подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Видео дня

«Это преступление несет огромные угрозы и будет иметь страшные последствия для жизни людей и экологии», — отметил президент.

Зеленский также отмечал, что прекращение огня и заморозка конфликта не приведет к установлению мира. Он подчеркнул, что россияне хотят воспользоваться паузой для наращивания способностей, последующего наступления и для новой волны преступлений и террора.

Фото: пресс-служба президента

Президент и кардинал Маттео Дзуппи подробно обсудили имплементацию украинской формулы мира и необходимость привлечения к участию в Глобальном саммите мира широчайшего круга стран, в частности, глобального Юга.

Со своей стороны, кардинал выразил солидарность Папы Франциска с украинским народом и заверил в готовности Святого Престола приобщиться к поиску путей реализации указанных гуманитарных инициатив.

«Маттео Дзуппи также передал Зеленскому письмо от Папы римского Франциска», — добавили в пресс-службе.

Зеленский 13 мая встретился в Ватикане с Папой римским Франциском и попросил осудить российские преступления в Украине, а также рассказал об украинской формуле мира и подчеркнул, что это единственный действенный алгоритм достижения справедливого мира.

После визита в Венгрию 30 апреля Папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

Чиновник, близкий к Офису президента, сказал CNN, что Украина ничего не знает об этой «миссии». По данным СМИ, Ватикан планировал отправить в Киев и Москву посланников для обсуждения возможности «начала переговоров о перемирии» со страной-агрессором Россией.