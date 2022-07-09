Зеленский встретился с представителями компаний-подрядчиков строительства дорог

9 июля, 23:50
Зеленский провел встречу с представителями компаний-подрядчиков строительства дорог (Фото:Зеленский / Telegram)

Зеленский провел встречу с представителями компаний-подрядчиков строительства дорог (Фото:Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 июля, провел встречу с представителями компаний-подрядчиков по строительству автомобильных дорог.

Как сообщил президент в соцсетях, на встрече обсуждались особенности возобновления инфраструктурных объектов в условиях войны.

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"Важно, что строительные компании продолжают работать в Украине даже после российского вторжения. Спасибо за вашу помощь и поддержку украинских городов", - отметил президент.

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Как сообщила пресс-служба главы государства, президент отметил важность реализации плана, предусматривающего строительство объектов инфраструктуры в соответствии с требованиями военного времени.

"Сегодня инфраструктура становится отраслью не комфорта, а необходимости и обороноспособности государства, потому что есть и оружие, и зерно, и металлургия. Поэтому по железной дороге, дорогам, мостам и тоннелям, нам нужно перейти к максимально безопасному процессу, чтобы мы были готовы к любым ударам ракет и блокировкам", – сказал Зеленский.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Строительство Дороги Владимир Зеленский Дороги Украины Строительство дорог дорожное строительство Офис президента Украины Большая стройка Война России против Украины

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