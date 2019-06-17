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Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн

Сегодня, 19:24
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Зеленский встретился с Макроном в Париже — онлайн - фото

REUTERS / Philippe Wojazer

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.

В столице Франции он встретится с главой государства Эммануэлем Макроном (это будет их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон дали совместную пресс-конференцию после официальной части встречи.

Основные цитаты из выступления Зеленского: «Россия должна выполнить решение Международного Трибунала и вернуть 24 украинских моряка. Я в это верю»; «Мы не готовы к переговорам с сепаратистами. Мы готовы к Минскому формату <...>. Не надо смешивать все в одно целое»; «Единственный путь достижения мира — санкционное и дипломатическое давление»; «Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров [Нормандского формата]».

Макрон заверил украинского президента в готовности содействовать восстановлению мира на Донбассе и вести переговоры с РФ. Также французский президент заявил, что Франция готова провести встречу лидеров стран-участниц Нормандского формата, но для этого необходимо «достичь определенных договоренностей». Также он подчеркнул, что Франция не хотела бы полного выхода РФ из Совета Европы.

Пресс-конференция закончилась рукопожатиями Зеленского и Макрона. После нее президент Украины планирует посетить в Министерство экономики и финансов Франции, а также французский Сенат.

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский посетил самый большой в мире стартап-комплекс Station F — там он встретился с представителями IT-индустрии и подчеркнул важность диджитализации страны для борьбы с коррупцией, а также анонсировал «борьбу» за украинских «айтишников».

На торжественной церемонии встречи супружеской четы Зеленских в Hôtel des Invalides — французской архитектурной памятке XVII века — оркестр Республиканской гвардии Франции сыграл украинский гимн. Владимира Зеленского встретили с воинскими почестями.

Французский президент Эммануэль Макрон принял украинского коллегу в своей официальной резиденции — Елисейском дворце. Там же встретились и первые леди Украины и Франции — Елена Зеленская и Брижит Макрон.

Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию рабочей поездки Владимира Зеленского.

Теги:   Париж Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Онлайн

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