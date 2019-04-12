Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.
Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже.
Также на встрече присутствовал экс-министр финансов Украины, член команды Зеленского Александр Данилюк.
Кроме этого, в пятницу, 12 апреля запланирована официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.