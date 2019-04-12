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Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце

Сегодня, 17:36
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Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце - фото

Пресс-служба Владимира Зеленского

Зеленский прибыл на встречу с Макроном

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже.

Также на встрече присутствовал экс-министр финансов Украины, член команды Зеленского Александр Данилюк.

Кроме этого, в пятницу, 12 апреля запланирована официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Теги:   Эммануэль Макрон Франция Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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