Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце Сегодня, 17:36 12389 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Владимира Зеленского Зеленский прибыл на встречу с Макроном Пресс-служба Владимира Зеленского

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает Команда Зеленского в Facebook.

Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже.

Также на встрече присутствовал экс-министр финансов Украины, член команды Зеленского Александр Данилюк.

Ексклюзивні кадри – Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном pic.twitter.com/CKF3q9xSSD — Радіо Свобода (@radiosvoboda) 12 апреля 2019 г.

Кроме этого, в пятницу, 12 апреля запланирована официальная встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Франции Эммануэлем Макроном.