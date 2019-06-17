Зеленский встречается с Макроном в Париже — онлайн
В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Париже.
В столице Франции он встретится с главой государства Эммануэлем Макроном (это будет их вторая встреча), председателями палат французского парламента, а также представителями местного бизнеса.
Министр иностранных дел Павел Климкин назвал визиты в Париж, а также в Берлин, который запланирован на 18 июня, «разведкой боем».
«На повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы», — сообщил глава украинского МИД.
Расписание рабочего визита:
13:30 — посещение стартап-комплекса Station F.
16:30 — встреча президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, совместная пресс-конференция.
18:00 — встреча украинского главы государства с представителями французского бизнеса.
Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию рабочей поездки Владимира Зеленского.