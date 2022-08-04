«Большой потенциал и честность». Кучма дал политическую оценку Зеленскому

4 августа, 19:46
Второй президент Украины Леонид Кучма похвалил действия Владимира Зеленского во время российского вторжения (Фото:president.gov.ua)

Второй президент Украины Леонид Кучма похвалил действия Владимира Зеленского во время российского вторжения (Фото:president.gov.ua)

Второй президент Украины Леонид Кучма дал политическую оценку нынешнему президенту Владимиру Зеленскому.

«Никто не может делать правильно все. Но, учитывая небывалую экстремальность и критичность ситуации, украинские власти делают гораздо больше и намного лучше, чем кто-то мог вообразить и ожидать от них до российского вторжения. Особенно если в них сначала видели только дилетантов, как, насколько мне известно, относился к нашим руководителям Путин. Очередной роковой просчет Кремля. А я, в свою очередь, искренне рад, что еще весной 2019 года поверил в большой потенциал и честность намерений Владимира Зеленского и поддержал его», — заявил Кучма в интервью BBC Украина.

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Он добавил, что «украинская триада», которая является залогом победы, — это единство народа, армии и власти, которое не преодолеет даже ядерная триада РФ.

«Возможно, какие-то текущие решения президента вызывают споры среди разных групп общества или политических сил. Но это, как говорится, детали и подробности тактического уровня. А вот на самом высоком, стратегическом уровне, как мне кажется, Зеленский все делает правильно», — считает второй президент Украины.

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Кучма назвал правильным, что Зеленский постоянно обращается напрямую к различным политическим институтам, культурным сообществам и экспертным элитам всего мира, получая «фантастический прием и реальную поддержку Украины с их стороны», не вмешивается в работу военного командования и доверяет военачальникам-профессионалам, благодаря чему «украинская армия творит чудеса в борьбе с гораздо более сильным врагом», и рядом с военными задачами ставит в приоритет реализацию антикоррупционных программ, что «отмечается в Евросоюзе как свидетельство правильности нашего курса на получение членства».

Также второй президент Украины похвалил Зеленского за то, что он отказался покинуть Киев, что, по его словам, стало важным фактором того, что украинцы выстояли в самые трудные дни вторжения.

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«Сегодня Зеленский — очень популярный в мире политический деятель. И это не только мощный ресурс мировой поддержки Украины, но и критерий правильности действий самого Зеленского. Вряд ли он оставался бы таким, если бы что-то делал неправильно», — подытожил Кучма.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно этому документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

В офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

28 июля Зеленский заявил, что лишение гражданства Корбана является законным.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Леонид Кучма Война в Украине Владимир Зеленский Российско-украинская война Война России против Украины

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