Зеленский возобновил одну традицию. Первый вице-спикер раскрыл, кто физически присутствует на совещаниях у президента, а кто — дистанционно

17 августа, 14:20
Поделиться:
Президент Владимир Зеленский вновь начал проводить совещания с руководством Верховной Рады (Фото:ОПУ)

Президент Владимир Зеленский вновь начал проводить совещания с руководством Верховной Рады (Фото:ОПУ)

Автор: Наталья Роп

Президент вновь встречается с руководством парламента для обсуждения законопроектов, рассказал NV Александр Корниенко.

Президент Владимир Зеленский иногда проводит совещания по законопроектам с руководством парламента и главами комитетов.

Об этом рассказал в интервью NV первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, отвечая на вопрос о том, имеют ли представители парламента доступ к главе государства.

Видео дня

«Мы коммуницируем, у нас проходят совещания время от времени, — сказал Корниенко, — Они посвящены как раз обсуждению повестки дня. То есть это довоенная традиция. Она определенное время в начале вторжения была на паузе. Потому что просто физически даже трудно было людей собирать. А сейчас она полностью восстановлена и у нас ведутся активные дискуссии по законопроектам».

Первый заместитель председателя Рады отметил, что во время совещаний по законопроектам высказывается не только президент, а также руководитель ОН Андрей Ермак и его профильные заместители.

Читайте также:

Депутат СН Людмила Марченко, героиня видео от НАБУ с перебрасыванием взятки через забор (Фото:Слуга народа) Лишь «приостановили». Фракция Слуга народа не исключила из своего состава депутатку, которая перебрасывала взятку через забор — Корниенко

«Соответственно, там присутствует исполнительная власть и парламент. Последний там присутствует больше всего. Потому что есть все главы комитетов, которые могут в дистанционном режиме участвовать и высказывать свое мнение, обсуждать законопроекты те или иные. Это рабочие совещания, технические», — добавил Корниенко.

Он отметил, что на таких совещаниях руководство парламента присутствует физически, а главы комитетов присутствуют — только дистанционно.

Корниенко пояснил, что совещания проводятся, чтобы парламент и ОП двигались «в одном направлении». В частности, чтобы «президент потом не ветировал законы, или не вносились альтернативные правительственным, как это часто бывает, когда нет этого коннекта».

Теги:   Верховная Рада партия Слуга народа Офис президента Украины Александр Корниенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X