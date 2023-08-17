Зеленский возобновил одну традицию. Первый вице-спикер раскрыл, кто физически присутствует на совещаниях у президента, а кто — дистанционно 17 августа, 14:20 Президент Владимир Зеленский вновь начал проводить совещания с руководством Верховной Рады (Фото:ОПУ)

Президент вновь встречается с руководством парламента для обсуждения законопроектов, рассказал NV Александр Корниенко.

Президент Владимир Зеленский иногда проводит совещания по законопроектам с руководством парламента и главами комитетов.

Об этом рассказал в интервью NV первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, отвечая на вопрос о том, имеют ли представители парламента доступ к главе государства.



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«Мы коммуницируем, у нас проходят совещания время от времени, — сказал Корниенко, — Они посвящены как раз обсуждению повестки дня. То есть это довоенная традиция. Она определенное время в начале вторжения была на паузе. Потому что просто физически даже трудно было людей собирать. А сейчас она полностью восстановлена и у нас ведутся активные дискуссии по законопроектам».

Первый заместитель председателя Рады отметил, что во время совещаний по законопроектам высказывается не только президент, а также руководитель ОН Андрей Ермак и его профильные заместители.



«Соответственно, там присутствует исполнительная власть и парламент. Последний там присутствует больше всего. Потому что есть все главы комитетов, которые могут в дистанционном режиме участвовать и высказывать свое мнение, обсуждать законопроекты те или иные. Это рабочие совещания, технические», — добавил Корниенко.



Он отметил, что на таких совещаниях руководство парламента присутствует физически, а главы комитетов присутствуют — только дистанционно.



Корниенко пояснил, что совещания проводятся, чтобы парламент и ОП двигались «в одном направлении». В частности, чтобы «президент потом не ветировал законы, или не вносились альтернативные правительственным, как это часто бывает, когда нет этого коннекта».

