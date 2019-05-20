Зеленский во вторник проведет переговоры со спикером Рады и лидерами фракций 20 мая, 22:05 8225 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Владимира Зеленского Владимир Зеленский Пресс-служба Владимира Зеленского

Во вторник утром, 21 мая, состоится встреча президента Владимира Зеленского с председателем Верховной Рады, его заместителями, лидерами фракций и групп.

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

После окончания переговоров во дворе Администрации президента Зеленский проведет пресс-брифинг.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.