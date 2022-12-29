Зеленский во время встречи с Байденом просил передать ATACMS Украине — Politico

29 декабря, 17:12
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Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarqu)

Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarqu)

Президент Украины Владимир Зеленский просил американского лидера Джо Байдена о передаче ракет ATACMS украинской армии, сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

По словам источника, Зеленский поднял тему ракет большой дальности во время переговоров с Байденом в Вашингтоне, но США по-прежнему отказываются передавать их Украине.

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Также, по данным неназваного чиновника, украинские официальные лица попросили администрацию Байдена прислать три или четыре танка Abrams, чтобы изменить решение Германии не передавать Украине танки Leopard.

Ранее немецкие официальные лица публично заявили, что Германия не будет первой страной, которая отправит в Украину собственные танки. Киев считает, что даже небольшое количество Abrams устранит это препятствие, сообщает СМИ.

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21 декабря Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Он встретился с Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США.

В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Джо Байден Войска РФ Владимир Зеленский ATACMS ракеты

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