Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский, 10 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.
Об этом говорится на сайте парламента.
Кроме того, он зарегистрировал проекты постановления о назначении Юлии Свириденко премьер-министром Украины, а Андрея Сибиги — главой МИД.
16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.
Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этой должности. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).
Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.