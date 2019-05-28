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Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении — секретарь СНБО

Вчера, 18:46
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Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении — секретарь СНБО - фото

АП

Александр Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.

«Первое и главное на этом этапе — это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение… Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду», — сказал он.

По его словам, новая редакция статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении разработана командой Зеленского.

Данилюк ожидает, что законопроект согласуют с международными партнерами до конца дня.

Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал ожидаемым решение Конституционного суда. По словам генпрокурора, ни одного подозреваемого не привлекли к ответственности за незаконное обогащение.

По меньшей мере 65 уголовных дел закрыли в связи с отменой статьи о незаконном обогащении.

Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Теги:   Александр Данилюк Незаконное обогащение Владимир Зеленский

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