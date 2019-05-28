Зеленский внесет в Раду законопроект о незаконном обогащении — секретарь СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время внесет в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, передает Интерфакс-Украина.
«Первое и главное на этом этапе — это принятие закона, который вернет уголовную ответственность за незаконное обогащение… Президент Зеленский в ближайшее время подаст этот законопроект в Верховную Раду», — сказал он.
По его словам, новая редакция статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении разработана командой Зеленского.
Данилюк ожидает, что законопроект согласуют с международными партнерами до конца дня.
Напомним, Конституционный суд Украины принял решение о признании неконституционной статьи 368−2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.
Генпрокурор Юрий Луценко назвал ожидаемым решение Конституционного суда. По словам генпрокурора, ни одного подозреваемого не привлекли к ответственности за незаконное обогащение.
По меньшей мере 65 уголовных дел закрыли в связи с отменой статьи о незаконном обогащении.
Это решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.