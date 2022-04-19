Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине
Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения в Украине (Фото:НВ)
Во вторник, 19 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О продлении срока действия военного положения в Украине.
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Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.
Текст законопроекта еще не опубликован.
После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.
Впоследствии Рада продлила военное положение до 25 апреля.
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