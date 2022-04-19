Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения в Украине

19 апреля, 15:00
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Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения в Украине (Фото:НВ)

Зеленский внес в парламент законопроект о продлении военного положения в Украине (Фото:НВ)

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Во вторник, 19 апреля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект О продлении срока действия военного положения в Украине.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Текст законопроекта еще не опубликован.

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После полномасштабного вторжения России 24 февраля в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, кроме ряда исключений.

Впоследствии Рада продлила военное положение до 25 апреля.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Верховная Рада Военное положение Война России против Украины

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