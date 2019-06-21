Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании нардепов Сегодня, 13:31 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Верховная Рада пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепами.

Как сообщается на сайте парламента, документ № 10 394 авторства Зеленского зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.