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Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании нардепов

Сегодня, 13:31
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Зеленский внес в Раду законопроект о персональном голосовании нардепов - фото

пресс-служба президента Украины

Верховная Рада

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об обеспечении персонального голосования нардепами.

Как сообщается на сайте парламента, документ № 10 394 авторства Зеленского зарегистрирован в Верховной Раде в пятницу, 21 июня 2019 года.

Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины.

18 июня представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщил, что в администрации главы государства подготовили законопроекты об уголовной ответственности народных депутатов за неперсональное голосование, а также об ответственности за прогулы.

Теги:   Владимир Зеленский Верховная Рада

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