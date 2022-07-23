«Что бы ни говорила, найдет пути, как не выполнять». Зеленский отреагировал на удар России по Одесскому порту
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Одесскому морскому порту, который произошел менее чем через сутки после договоренностей относительно экспорта зерна в Стамбуле.
Об этом говорится на сайте ОП.
«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у него есть несколько векторов, как оно всегда действует», — заявил Зеленский.
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