«Что бы ни говорила, найдет пути, как не выполнять». Зеленский отреагировал на удар России по Одесскому порту

23 июля, 16:10
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по Одесскому морскому порту, который произошел менее чем через сутки после договоренностей относительно экспорта зерна в Стамбуле.

Об этом говорится на сайте ОП.

«Это свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у него есть несколько векторов, как оно всегда действует», — заявил Зеленский.

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Редактор: Катерина Денисова

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