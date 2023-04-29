Зеленский о контрнаступлении и исходе войны: Украина не может потерять свои территории, как Финляндия в 1940-х, Крым будет освобожден 29 апреля, 11:33 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины не может завершиться так же, как советско-финская война 1939−1940 годов, когда Финляндия, несмотря на упорное сопротивление вторжению, потеряла не только людей, но и свои территории. По его словам, Украина не может предоставить России такую возможность.

Об этом Зеленский заявил в интервью Yle, национальной телерадиовещательной компании Финляндии, и другим скандинавским СМИ.

Зеленский подтвердил, что Киев планирует контрнаступление: при этом украинский президент верит, что Украине в итоге удастся вытеснить силы оккупационной армии и в итоге вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

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В то же время он добавил, что успех Украины в значительной степени зависит от продолжения снабжения оружием от западными странами. «Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому решающее значение имеет количество оружия», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что российские войска с каждым днем ​​теряют мотивацию. «Они боятся нас, а также последствий своего отступления», — сказал президент Украины.

В то же время, Зеленский не стал разглашать никаких подробностей или графика контрнаступления. Несмотря на свои надежды на успех, он также предупредил, что война может занять годы или даже десятилетия.

«Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски третьей мировой войны», — сказал президент Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 апреля заявил, что Альянс завершил обучение и снаряжение более девяти новых украинских бригад, подчеркнув, что украинские силы имеют «твердые» позиции, чтобы отвоевать захваченную территорию во время предстоящего контрнаступления.

Столтенберг также заявил, что НАТО и партнеры Альянса поставили в Украину более 98% обещанной боевой техники (всего более 1550 бронированных машин, 230 танков и другой неуточненной техники). Командующий Европейским командованием США генерал Кристофер Каволи заявил, что США тесно сотрудничают с украинскими силами для разработки плана контрнаступления, включая разработку подходов, которые должны удивить российские силы.

