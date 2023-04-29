За Россию и против Альянса. Венгрия находится в НАТО де-юре — Зеленский 29 апреля, 20:32 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Венгрия из-за своего поведения и отношений с Россией не соответствует статусу члена НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам.



Журналисты спросили президента, как он оценивает позицию Будапешта относительно не поддержки вступления Украины в НАТО и возможно ли разрешить этот «спор».

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«Я думаю, что вопрос в желании Будапешта и только. Я считаю, что Венгрия – самостоятельное государство и никто не может влиять на них. Мне кажется, что есть политическая, скажем так, запутанность политических элит в Венгрии. Очень странная ситуация вам не кажется? Может быть, например, страна НАТО за Россию и против НАТО? Мне кажется, что это запутанность», – отметил глава Украинского государства.

Зеленский подчеркнул, что такая политика – это самостоятельный выбор Венгрии.

«Но мне кажется, есть какое-то соглашение, юридическое и джентльменское. Соглашение об уважении. Не могут быть союзники НАТО за страну, которая называет НАТО врагом. Это выглядит как неадекватное поведение. Я так считаю, это мое субъективное мнение», - добавил Зеленский.

По его словам, Венгрия является союзником Альянса де-юре.

"Если все союзники говорят, что Россия называет нас врагом, мы должны ставить ее на место, она не может захватывать территории, то одно государство не может сказать: "Нет, Россия наш союзник". Итак, ты уже не союзник Североатлантического союза. Поэтому, если ты де-юре союзник, а де-факто работаешь против, ты не должен советовать Украине идти в НАТО или не идти. Ты не должен делать те или иные выводы или препятствия Украине», — подытожил Зеленский.