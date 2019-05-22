Зеленский ведет Украину к конституционному кризису и должен за это ответить — Парубий
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий считает, что указ президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента и назначении внеочередных парламентских выборов ведет к конституционному кризису.
Об этом Парубий заявил на внеочередном пленарном заседании Рады.
«Глубоко убежден, что указ президента — это не только пренебрежение Конституцией, но и путь Украины в конституционный кризис. Воюющую Украину завели в конституционный кризис», — сказал Парубий.
Спикер добавил, что не может «остановить указ президента и только суд определит его соответствие Конституции».
«Вердикт Конституционного суда может быть позже самих выборов. Но как председатель Верховной Рады я должен дать политическую оценку этому указу, и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины. Всему придет свое время. Один президент уже начинал свои действия с нарушения Конституции», — сказал спикер.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.
Cпикер Верховной Рады Андрей Парубий по просьбе президента Зеленского созвал внеочередное заседание на 22 мая.
В Раде вынесут вопрос об отмене мажоритарной системы и снижении проходного барьера до 3% на выборах народных депутатов.