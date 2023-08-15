Зеленский встретился с бойцами, которые ведут наступление на Мелитопольском направлении
Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа 2023 года (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 августа, посетил защитников Украины в Запорожской области.
Глава государства опубликовал в Telegram видео встречи с бойцами 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. Они выполняли боевые задачи в Донецкой и Луганской областях, вели оборонные бои за Харьков, освобождали населенные пункты Харьковской области, а сейчас наступают на Запорожском направлении.
По словам Зеленского, они с командиром бригады обсудили самые проблемные вопросы.
«Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!» — написал он.
Президент также показал видео работы в передовом пункте управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.
«Спасибо за защиту Украины на Ореховском направлении. Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!» — подчеркнул он.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александром Тарнавским и также посетил расположения:
- 47-й отдельной механизированной бригады Магура;
- 117-й отдельной механизированной бригады;
- 15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Нацгвардии;
- 65-й отдельной механизированной бригады;
- 116-й отдельной механизированной бригады;
- передовой пункт управления 118-й отдельной механизированной бригады.
Командиры рассказали президенту о ходе боев на своих участках фронта, они вместе с комбригами и комбатами обсудили самые проблемные вопросы в своих подразделения. Так, они подчеркнули, что защитникам нужны средства радиоэлектронной борьбы и фронтовые системы ПВО для противодействия авиации и беспилотникам оккупантов, а также БПЛА, которые в условиях наступления быстро теряются.
Зеленский обсудил с командирами профессиональный отбор людей, оснащение бригад и необходимость в бронированном транспорте для эвакуации. Он поручил систематизировать запросы военных, вынести их на рассмотрение Ставки и передать партнерам Украины.
Президент также посетил хирургическое отделение в Запорожской области, через которое каждый день проходят до 200 раненых защитников.
14 августа президент Украины посетил штабы бригад, которые ведут наступление в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.