Зеленский встретился с бойцами, которые ведут наступление на Мелитопольском направлении 15 августа, 16:49 Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 августа, посетил защитников Украины в Запорожской области.

Глава государства опубликовал в Telegram видео встречи с бойцами 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. Они выполняли боевые задачи в Донецкой и Луганской областях, вели оборонные бои за Харьков, освобождали населенные пункты Харьковской области, а сейчас наступают на Запорожском направлении.

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По словам Зеленского, они с командиром бригады обсудили самые проблемные вопросы.

«Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!» — написал он.



Президент также показал видео работы в передовом пункте управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

«Спасибо за защиту Украины на Ореховском направлении. Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!» — подчеркнул он.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александром Тарнавским и также посетил расположения:

47-й отдельной механизированной бригады Магура;

117-й отдельной механизированной бригады;

15-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады Нацгвардии;

65-й отдельной механизированной бригады;

116-й отдельной механизированной бригады;

передовой пункт управления 118-й отдельной механизированной бригады.

Командиры рассказали президенту о ходе боев на своих участках фронта, они вместе с комбригами и комбатами обсудили самые проблемные вопросы в своих подразделения. Так, они подчеркнули, что защитникам нужны средства радиоэлектронной борьбы и фронтовые системы ПВО для противодействия авиации и беспилотникам оккупантов, а также БПЛА, которые в условиях наступления быстро теряются.

Зеленский обсудил с командирами профессиональный отбор людей, оснащение бригад и необходимость в бронированном транспорте для эвакуации. Он поручил систематизировать запросы военных, вынести их на рассмотрение Ставки и передать партнерам Украины.

Президент также посетил хирургическое отделение в Запорожской области, через которое каждый день проходят до 200 раненых защитников.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

14 августа президент Украины посетил штабы бригад, которые ведут наступление в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Соледар.