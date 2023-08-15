Зеленский встретился с бойцами, которые ведут наступление на Мелитопольском направлении 15 августа, 16:49 Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во вторник, 15 августа, посетил защитников Украины на Мелитопольском направлении.

Глава государства опубликовал в Telegram видео встречи с бойцами 3-й бригады оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана. Они выполняли боевые задачи в Донецкой и Луганской областях, вели оборонные бои за Харьков, освобождали населенные пункты Харьковской области, а сейчас наступают на Запорожском направлении.

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По словам Зеленского, они с командиром бригады обсудили самые проблемные вопросы.

«Спасибо, воины, за службу! Спасибо за то, что даете отпор врагу и освобождаете нашу землю!» — написал он.



Президент также показал видео работы в передовом пункте управления 46-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск.

«Спасибо за защиту Украины на Ореховском направлении. Наши воины способны обеспечить Украине реальную свободу. Спасибо за вашу стойкость и за каждый метр результата!» — подчеркнул он.



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