Зеленский в третий раз за неделю созвал Ставку верховного главнокомандующего 4 сентября, 20:45 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 сентября, собрал очередное заседание Ставки верховного командующего.

Об этом сообщает Офис президента.

Военное командование и разведка доложили о ситуации на передовой.

«Выходных на войне нет. Держим постоянную связь с теми, кто на фронте. Подробности не буду рассказывать, но украинские флаги возвращаются туда, где должны быть по праву. А оккупантам на нашей земле не место», — заявил Зеленский.



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Во встрече приняли участие секретарь СНБО, министр обороны и его заместитель, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, командующий Нацгвардией, главы МВД и Мининфраструктуры и замглавы Офиса президента.

Также к ним по видеосвязи присоединились глава ГУР, командующий Сухопутными войсками ВСУ, командующие войсками Оперативных командований Юг и Запад.

Ставку верховного главнокомандующего Зеленский созвал уже в третий раз за неделю. Предыдущие встречи состоялись 1 сентября и 2 сентября.

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