Украина быстро реализует все, о чем договорилась в Вашингтоне — Зеленский

26 декабря, 23:06
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 декабря, рассказал, что провел расширенное совещание по итогам своего визита в США.

«Времени терять не будем. Все, о чем договорились в Вашингтоне, реализуем быстро. Насколько это возможно», — заявил он.

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Глава государства также провел совещание по ситуации в энергетике и инфраструктуре. По его словам, власти готовятся к зимним месяцам и следующему году в целом и сделают необходимые шаги.

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Комментируя ситуацию с отключениями света из-за российских ударов по энергосистеме, Зеленский сказал, что сейчас без электричества около 9 миллионов людей в разных украинских регионах, но «количество и продолжительность отключений все же постепенно сокращается».

21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Он встретился с президентом Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Инфографика: НВ

После визита Зеленский заявил, что украинская делегация везет из США «на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых ждали наши Силы обороны».

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Украина-США Владимир Зеленский Война России против Украины

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