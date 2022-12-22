«Мы пройдем свою войну за независимость». Исторические фото и главные итоги визита Зеленского в США во время полномасштабной войны 22 декабря, 10:24 Владимир Зеленский и Джо Байден в Белом доме (Фото:ОП)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США стал его первой зарубежной поездкой с февраля 2022 года и привлек внимание мира как знаковая попытка украинского лидера усилить мировую поддержку Украины перед новой фазой войны с РФ.



НВ напоминает главное, что важно знать по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встретился с Джо Байденом и выступил в Конгрессе США.

Как прошел визит Зеленского в США и почему он так важен

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С тех пор как Владимир Зеленский отказался выезжать из Украины в начале полномасштабного вторжения РФ, он еще ни разу не пересекал украинскую границу. Поэтому первая зарубежная поездка Зеленского привлекла огромное мировое внимание, как только 21 декабря стало известно, что президент Украины направляется в США.

В мировой прессе его визит называют не иначе как «историческим», а самой яркой параллелью стало сравнение шага Зеленского с визитом премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля в США во время Второй мировой войны в декабре 1941 года, когда он также выступил перед Конгрессом США и призвал Америку бороться с тиранией в Европе. Об этом вчера упомянули и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, и ведущие американские СМИ. «Он [Зеленский] надеется, что дополнительная поддержка США будет означать, что Вашингтон действительно „достал меч ради свободы и отбросил ножны“, как сказал Черчилль об администрации Рузвельта в своем выступлении перед Конгрессом 26 декабря 1941 года», — написал в день визита президента Украина телеканал CNN.

Вашингтон стал следующим пунктом поездки Зеленского после Бахмута — самой горячей точки фронта, где украинский президент побывал 20 декабря. Далее он поездом добрался до Польши, откуда вылетел из аэропорта города Жешув в столицу США. По информации СМИ, для перелета через Атлантику Владимиру Зеленскому предоставили американский военный самолет.



В Вашингтоне президента Украины встретили в Белом доме Джо и Джил Байдены, после чего Зеленский провел двусторонние переговоры с президентом США, а также расширенную встречу делегаций. Потом оба лидера провели совместную пресс-конференцию для СМИ. Президент Украины передал Байдену украинский знак отличия (Крест боевых заслуг) от украинского военного — командира батареи HIMARS на самом горячем бахмутском направлении.

Затем Владимир Зеленский направился в Конгресс США. Там он встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также сенаторами от Республиканской и Демократической партии. После этого Зеленский выступил со знаковой речью в Конгрессе США, где американские конгрессмены встретили его продолжительной овацией. Президент Украины выступал на английском языке и провел параллели между войной, в которой обороняется Украина, и войной США за независимость. Он также передал конгрессменам флаг Украины, подписанный защитниками Бахмута, а взамен получил американский флаг от лидеров Конгресса США.

В Белом доме отдельно подтвердили, что Джо Байден не случайно пригласил Владимира Зеленского посетить Вашингтон именно сейчас после 300 дней противостояния Украины российскому вторжению. «Президент [США] действительно считает, что с приближением зимы, когда мы вступаем в новую фазу этой войны, что сейчас лучшее время для двух лидеров сесть лицом к лицу и поговорить», — объяснил исключительную значимость визита Зеленского Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

На фоне визита Зеленского США объявили о новом пакете помощи Украине на 1,8 млрд долларов, в который войдет батарея ЗРК Patriot — комплексы, способные сбивать баллистические ракеты.

Главные заявления президента Украины в Вашингтоне

На встрече с Джо Байденом и совместной пресс-конференции с президентом США:

визит в США — «большая честь», он стал возможным благодаря тому, что « мы контролируем ситуацию» [в Украине и на фронте], в том числе благодаря поддержке США;

мы контролируем ситуацию» [в Украине и на фронте], в том числе благодаря поддержке США; за 300 дней полномасштабной войны Украина начала новый этап в отношениях с США и вышла на уровень реального союзничества;

ЗРК Patriot значительно усилит ПВО Украины, а его передача является важным шагом в создании воздушного щита над Украиной;

Зеленский верит, что Конгресс сохранит двухпалатную и двухпартийную поддержку Украины, невзирая на изменения в составе после выборов;

Украина предлагает провести « мирный саммит» — Global Peace Formula Summit, США могут пойти на конкретные шаги и помочь выполнить пункты украинской формулы мира [речь идет о 10 пунктах, которые Зеленский предложил на саммите G20];

США могут пойти на конкретные шаги и помочь выполнить пункты украинской формулы мира [речь идет о 10 пунктах, которые Зеленский предложил на саммите G20]; справедливый мир для Украины — никаких компромиссов относительно территории и суверенитета, возмещение всех убытков от российской агрессии; однако для родителей, потерявших своих детей на передовой, справедливость — это месть, затягивание войны лишь увеличивает количество таких родителей;

Путин больше является субъектом цивилизованного мира, и посылать ему какие-либо сигналы бессмысленно.

В общении с Нэнси Пелоси и американскими конгрессменами

решение выступить в Конгрессе на английском языке — знак уважения и благодарности американскому народу;

Зеленский выразил надежду, что Конгресс США утвердит пакет финансовой поддержки для Украины объемом почти $45 млрд, что ЧВК Вагнер будет признана террористической организацией, а двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины сохранится;

что ЧВК Вагнер будет признана террористической организацией, а двухпартийная и двухпалатная поддержка Украины сохранится; Киев надеется на поддержку украинской инициативы по созданию специального международного трибунала по поводу преступления агрессии РФ.

В обращении к Конгрессу США:

«Мы должны победить Кремль на поле боя. Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки»

Украина нуждается в дополнительной помощи США, чтобы переломить ход сражений. «Нам нужно больше артиллерии в следующем году, стволов и снарядов — чтобы Бахмут был не только крепостью, перемалывающей российскую армию, а чтобы, как битва при Саратогой, борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость»



каждый из членов Конгресса может способствовать реализации украинской « формулы мира: «Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить Россию чувствовать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неспровоцированную и незаконную войну»

формулы мира: «Вы можете усиливать санкции так, чтобы заставить Россию чувствовать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту неспровоцированную и незаконную войну» «Я никогда не буду призывать США ввести свою армию для борьбы с Россией на территории Украины. Достаточно поставок американских танков и самолетов. Уверяю, украинцы разберутся, как ими управлять»,



«Украина выстоит и никогда не сдастся! Мы пройдем свою войну за независимость»

Что пообещали США и Байден во время визита президента Украины

По информации CNN, Белый дом также хотел услышать реакцию Владимира Зеленского на идею официально признать Россию государством-агрессором. В случае положительной оценки этого вопроса со стороны президента Украины спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может внести эту инициативу как отдельный законопроект уже на текущей неделе (до 25 декабря).

Фото исторического визита Владимира Зеленского в США

Встреча Зеленского и Байдена и делегаций обеих стран в Белом доме

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: Leah Millis / Reuters

Зеленский на встрече с Нэнси Пелоси и конгрессменами США

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Выступление президента Украины в Конгрессе США 21 декабря 2022

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: ОП

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst