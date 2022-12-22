Зеленский об итогах визита в США: Везем под Бахмут и на юг решения, которых ждали Силы обороны

22 декабря, 18:24
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Владимир Зеленский в Конгрессе США 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Владимир Зеленский в Конгрессе США 21 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент Владимир Зеленский в обращении в четверг, 22 декабря, подвел итоги своего визита в США.

Глава государства подчеркнул, что украинская делегация возвращается из Вашингтона с хорошими результатами, «которые действительно помогут». Он поблагодарил президента США Джо Байдена за помощь, международное лидерство и «настроенность на победу», Конгресс США, а также всех, кто поддерживает Украину.

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«Когда мы говорим „патриоты“ в Украине и в США — мы одинаково подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности — о них чуть позже», — сказал Зеленский.

По словам президента, украинская делегация везет из США «на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых ждали наши Силы обороны». Он также поздравил энергетиков с профессиональным праздником и анонсировал новые договоренности с США, которые им помогут.

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21 декабря Владимир Зеленский отправился в Вашингтон с неанонсированной поездкой, которая стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Он встретился с президентом США Джо Байденом, а также выступил с речью перед Конгрессом США. В этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Инфографика: НВ
https://www.youtube.com/embed/jFD_wY1CKsU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс США Джо Байден Юг Украины Украина-США Владимир Зеленский Поддержка Украины Бахмут Война России против Украины

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