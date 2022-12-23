«Пригласить скептиков в Бахмут». Украина должна сама предложить провести аудит помощи США и ответить критикам в Конгрессе — Огрызко 23 декабря, 20:11 Эксклюзив НВ Украинская САУ недалеко от Бахмута, Донецкая область, 23 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Радио НВ подвел итоги визита президента Владимир Зеленского в США и рассказал, как лучше переубедить конгрессменов-скептиков касательно аудита помощи Украине.

— Как вы оценили события в Вашингтоне?

— Вы знаете, я их оценил как очень важную победу украинской дипломатии в целом. Безусловно, не только самих дипломатов, потому что, разумеется, они готовят все такие визиты. Этот визит готовился молниеносно. Такой скорости я, честно говоря, не припоминаю, когда речь не шла о визите самого высокого уровня, который готовится немного дольше одной недели. Поэтому снова и снова говорю, что сочетание героизма наших воинов и профессионализма наших дипломатов и дают ощущение, что мы на очень правильном пути.

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И я думаю, что этот путь, благодаря нашим друзьям, нашим реальным, настоящим друзьям, которыми являются американцы, будет уже не столь длинным. А то, что произошло в Вашингтоне, и вы упомянули о «вое на болотах» — это очень корреспондирующие вещи. Посмотрите, 44 миллиарда долларов прямой помощи — это не так много, как российский военный бюджет.

Не настолько много, но это — соразмерно: там — больше 60 миллиардов долларов. А здесь за один год такая колоссальная сумма. То есть это означает, что очень быстро благодаря этой помощи, даже последние попытки рашистов заставлять нас быть без света, воды, тепла, они будут нивелированы.

И именно из-за этого там бесятся. Там понимают, что еще немного, возможно, еще несколько таких атак и на этом все закончится. Потому что даже если у них и будут появляться какие-то там средства поражения, то системы Patriot и им подобные будут эти средства поражения умножать на ноль или почти на ноль. Вот поэтому и такая реакция. Вы правы, ничего нового от них мы не услышим.

Поэтому наша задача состоит, мне кажется, в том же — накапливать силы, убеждать наших западных партнеров, в том, что это единственный правильный путь, а именно — победа над рашистами по полному, так сказать, графику. Не частичные какие-то псевдорешения, которые ничего не решают, а лишь откладывают проблему на потом. И именно таким образом и ведение дальнейших наших дел: и на военном фронте, и на фронте дипломатическом.

— Почти синхронно происходили следующие события: Путин, по сути дела, советовался с другим диктатором, с Лукашенко. <...> А президент Зеленский был в Вашингтоне на встрече с президентом Джозефом Байденом. <...> И в самом деле мы с вами наблюдаем, что вокруг этой войны формируются коалиции, это правда.