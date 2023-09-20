«Ставки визита очень высоки». Что Владимир Зеленский должен сказать на Совбезе ООН Лаврову и другим — интервью с Климкиным 20 сентября, 17:30 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский выступает на ГА ООН, 19 сентября 2023 года

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Radio NV рассказал, как визит украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк на Генассамблею ООН имеет высокие ставки и как пройдет ближайший Совбез.

— Ожидаете ли вы каких-то прорывных решений после визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и после его встречи с Джо Байденом?

— Это сам по себе знаковый визит. От него многое зависит. Во-первых, зависит, будем ли мы и в дальнейшем не просто в фокусе внимания, а в топе. В мире происходит много всего. Все думают, где же следующий путч и переворот в Африке. Пытаются брать карту Африки и говорят: а где же оно там будет? Есть Карабах. Есть Ким Чен Ын со своей диктатурой. Есть китайцы с проблемами экономическими. И не только. Есть много всего. Поэтому на самом деле фокус внимания на нас — это не банальный вопрос, совершенно не само собой разумеющийся.

Видео дня