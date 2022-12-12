Зеленский в шоу Леттермана пообещал оставаться президентом до победы Украины. После войны он хочет на море 12 декабря, 18:21 Леттерман и Зеленский во время паузы в съемке епизода для Netflix (Фото:president.gov.ua)

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал оставаться президентом до победы Украины в войне против России. После войны он хочет отправиться на море.

«До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю», — сказал он в интервью Дэвиду Леттерману для спецвыпуска Netflix Мой следующий гость не нуждается в представлении.

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Зеленский отметил, что пока не готов думать о том, что будет после окончания войны, но подчеркнул, что хочет на море.

«Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу», — сказал украинский лидер.

Зеленский вновь повторил, что война для Украины закончится, когда все украинские территории освободят от войск РФ.

Также президент считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война РФ против Украины завершится.