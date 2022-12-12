Зеленский в шоу Леттермана пообещал оставаться президентом до победы Украины. После войны он хочет на море

12 декабря, 18:21
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Леттерман и Зеленский во время паузы в съемке епизода для Netflix (Фото:president.gov.ua)

Леттерман и Зеленский во время паузы в съемке епизода для Netflix (Фото:president.gov.ua)

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал оставаться президентом до победы Украины в войне против России. После войны он хочет отправиться на море.

«До нашей победы я точно буду президентом. А там — даже не думаю», — сказал он в интервью Дэвиду Леттерману для спецвыпуска Netflix Мой следующий гость не нуждается в представлении.

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Зеленский отметил, что пока не готов думать о том, что будет после окончания войны, но подчеркнул, что хочет на море.

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«Очень хочется просто на море. Скажу вам откровенно, Дэвид, очень хочу на море. Просто на море, когда мы уже победили, и выпить пива очень хочу», — сказал украинский лидер.

Зеленский вновь повторил, что война для Украины закончится, когда все украинские территории освободят от войск РФ.

Также президент считает, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война РФ против Украины завершится.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Война России против Украины

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