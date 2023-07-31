Зеленский в сентябре может посетить Генассамблею ООН в Нью Йорке — Bloomberg 31 июля, 20:48 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре, вероятно, отправиться в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, сообщает Bloomberg cо ссылкой на собственные источники.

По их данным, во время мероприятий недели высокого уровня Генассамблеи ООН Зеленский может «представить украинскую формулу мира».

Киев настаивает на проведении саммита по формуле мира во время заседания ООН, говорится в материале. Как сообщают источники, некоторые из союзников Украины сопротивляются из-за сложной логистики.

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По словам одного из источников, некоторые союзники также хотели бы, чтобы в первую очередь к этой концепции присоединились другие страны так называемого глобального юга. Альтернативным вариантом могло бы стать обсуждение в Совбезе ООН, сообщает агентство.

Российский диктатор Владимир Путин, по данным источников, не приедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН из-за ордера суда Гааги на его арест.

Кроме того, США могут провести в сентябре заседание Совета безопасности по вопросам защиты детей, приурочив его ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа, сообщили собеседники.