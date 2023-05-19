Зеленский на саммите в Саудовской Аравии назвал Россию слабой и призвал помочь с освобождением украинцев из российских тюрем 19 мая, 16:14 Президент Владимир Зеленский в Саудовской Аравии (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 19 мая, выступил на саммите Лиги арабских государств в Джидде.

«Россия слаба. Мы побеждаем ее даже тогда, когда у нее больше оружия. Ее агрессивность исходит не от силы, а от осознания, что время империй прошло. Это потому, что время свободных независимых наций не пройдет никогда. И Украина это доказывает», — подчеркнул он.



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Президент призвал участников саммита сотрудничать с Украиной без каких-либо посредников.

Он напомнил, что Саудовская Аравия помогла Украине освободить захваченных российскими оккупантами людей, и попросил Лигу арабских государств «расширить этот опыт». Зеленский также попросил помочь защитить украинский народ, в том числе украинское мусульманское сообщество, от полномасштабной российской агрессии.

Украинский президент подчеркнул, что крымские татары столетиями были и должны оставаться неотъемлемой частью мирового мусульманского сообщества, но их родина — Крым — первым пострадал от российской оккупации, а большинство жертв российских репрессий на оккупированном полуострове — мусульмане.

«Даже если на этом саммите присутствуют люди, которые имеют иной взгляд на войну и называют ее „конфликтом“, я уверен, что мы можем быть едиными в том, чтобы спасти людей из клеток российских тюрем… К сожалению, здесь есть те, кто предпочел закрыть глаза на эти клетки и незаконную аннексию. Я здесь для того, чтобы каждый мог честно взглянуть [на ситуацию], несмотря на российские попытки влияния», — сказал он.

Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию вместе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым. Он заявил, что приоритеты Украины — возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, а также представление украинской формулы мира.

Зеленский также провел встречу с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом.