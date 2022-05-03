«У нас одно монобольшинство — Украина». Зеленский впервые с начала войны выступил в Раде — полный текст и видео 3 мая, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде 3 мая 2022 года (Фото:president.gov.ua)

3 мая президент Украины Владимир Зеленский впервые выступил в Верховной Раде после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

НВ публикует полный текст и видео выступления президента.

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Уважаемый господин Премьер-министр!

Уважаемый господин Глава!

Уважаемые народные депутаты!

Дамы и господа!

Видео дня

Прежде всего, я хочу поблагодарить лидера Великобритании Бориса Джонсона и всего народа Соединенного Королевства. За слова, которые мы слышим. За действия, которые мы видим. За поддержку, которую мы ощущаем. За помощь, которую мы реально получаем. За победу, которую мы точно получим!​

8 октября 2020 года наши страны стали стратегическими партнерами. А 24 февраля 2022 года доказали: наше партнерство — не на бумаге. Наше партнерство – на поле битвы. Сражения за общие идеалы, битвы за общее будущее.

Почти десять недель, как Российская Федерация объявила им полномасштабную войну и вторглась на нашу украинскую прекрасную землю. За это время Украина и Великобритания прошли путь от партнеров к друзьям и братьям. А тот, кто лгал, что друг и брат, — путь от соседа к оккупанту и террористу. Печально ли это? Да. Страшно ли это? Нет. Потому что эти почти десять недель доказали: не страшно, когда против тебя такой злой враг, если рядом с тобой такой добрый друг. Такой, как Великобритания. И лидер Борис Джонсон.

И эти слова – это не лесть, не любезность, это – реальность. Мы вместе. Каждый день мы на связи. Каждый день. Если у нас нет разговора сегодня – это значит только одно: мы заняты тем, о чем договорились во время разговора вчера. И так почти все эти недели, все это сложное время. Ради одной цели, ради одного мгновения – первой секунды победы. И ради одной эпохи – эпохи, где царит мир. В Украине, а значит, и в Европе, а значит, в мире.

Я хочу поблагодарить Великобританию, которая вместе с нами приближает этот миг и готова стать гарантом нашей безопасности. И это мое спасибо — не формальность. Я знаю, что и гарантии Великобритании никогда не будут формальностью для Украины. Потому что почти десять недель доказали: ваше слово — твердое, а действия — решительные. Без всяких «почти». Ненавижу это слово – «почти».

Так же, как и наше взаимодействие и поддержка британских союзников. Прежде всего, это оружие и техника для наших военных, защищающих от российских оккупантов и Украину, и Европу, весь мир. Не буду озвучивать все детали на широкую публику — пусть это ежедневно становится для агрессора неприятным сюрпризом.

Могу открыто сказать обо всех других формах поддержки. Это гуманность. И помощь нашим беженцам и внутренне перемещенным лицам. Лекарства, еда, скорые и пожарные машины и другая большая гуманитарная помощь. Это справедливость. И содействие в расследовании военных преступлений Российской Федерации в Украине. Это стойкость. Макрофинансовая помощь нашей экономике. Это отмена пошлин, отмена квот для нашей двусторонней торговли. Это восстановление нашей страны, это восстановление Киева и Киевской области, к которому присоединится Великобритания.

Это важные глобальные вещи. Санкции против Российской Федерации, эмбарго на энергоносители, блокирование активов. Это и обычные, очень простые человеческие, но не менее важные, знаковые вещи. Сине-желтые флаги по всей Великобритании, на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит. Когда нас поддерживают Лондон, Эдинбург, Кардифф, Белфаст, нас поддерживают Ливерпуль, Манчестер и сотни других городов этого великого государства.

Когда Украину поддерживают Герцог и Герцогиня Кембриджские.

Серы Пол Маккартни, Элтон Джон и Стинг. Ричард Брэнсон, Джоан Роулинг, супруги Бекхэм, Бенедикт Камбербетч, музыканты Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Эд Ширан, Хью Лори, Стивен Фрай, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Дэниел Рэдклифф и, конечно, Ее Величество Королева Елизавета II.

И также очень важно – возвращение Мелинды Симмонс и недавний визит Премьер-министра Джонсона. В очень сложное время и в очень нужный момент. Наша прогулка по киевским улицам показала миру, что чувствует сердце Украины. И это боль. Но люди, которых мы там встречали, их слова, их глаза, улыбки и подарки – уже знаменитые петушки, такие же, как в Бородянке, – все это показало миру, что чувствует наша украинская душа. Непокоренность. Несокрушимость. Следовательно, надежда на победу. Сегодня и я, и наш парламент, и весь украинский народ могут сказать одно: мы благодарим, Британия! Спасибо, друзья!

Уважаемые народные депутаты!

Согласитесь, пожалуйста: когда в этом зале царит такое единство – это бесценно! За эти почти десять недель я обращался к Палате общин, Конгрессу США, Европарламенту, Бундестагу, Кнессету, Сейму и многим другим парламентариям и парламентам разных государств. Но не обращался к вам. И это не пренебрежение, а наоборот – это большое доверие к вам. Вы тут. И вы это прекрасно знаете, что происходит у нас, что происходит в нашем государстве. Мы все – граждане этого великого государства, и вы прекрасно знаете, что делать. Я верю: за эти почти десять недель это не изменилось. Я буду счастлив, если следующее станет для вас очевидным и бесспорным.

Вы народные депутаты величайшего государства в современном мире! Уверен в этом! Вы – народные депутаты Украины. Ключевые слова – «народ» и «Украина». Я думаю, мелочи, политиканство мы забудем до мирных времен, хотя лучше забыть навсегда. Повестка дня Верховной Рады очевидна. Ключевое слово – «порядок». Потому что нет времени на спам, на ссоры и на пиар – вас и так все знают. Я думаю, важен мудрый рационализм и здоровый национализм. Все это сегодня очень важно для нас.

Вы часть великой украинской армии. Ваш фронт — это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашего народа, для каждого из нас, для нашего государства, для нашей победы. Как наша армия, как и вся страна. Работать 24/7. Без выходных, без лишних эмоций, лозунгов и т.д. Сегодня у нас с вами одна партия, и эта партия — Украина. Одна фракция – Украина. У нас одно монобольшинство – Украина. Единая, сильная, независимая. И все, что ей не помогает или, не дай бог, хуже – вредит, ослабляет или раскалывает, должно быть – нет! – не в меньшинстве. Это должно остаться в прошлом.

Так же, как и чьи-то надежды где-нибудь пересидеть. Сейчас отсутствие депутата оправдывают всего две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства или его смерть ради интересов государства. Другое для Украины не представляет сегодня никакого интереса. Другое ему не нужно, другого в нем не будет! Другое идет вслед за российским военным кораблем!

Пожалуйста, не тратьте времени на лишние законы. Есть важные приоритеты для государства. Я знаю, что вы профессиональные люди, вы будете это делать. Государство ждет. На второстепенные инициативы и неважные вещи не тратьте, пожалуйста, свое время, и мое время, и народа Украины. Мне кажется, что законы должны быть своевременными, как ленд-лиз. Меткими, как наша Стугна и Байрактар. И приносить пользу, как Нептун. И славу, как наше войско. И быть такими, которые войдут в историю, как народ Украины!

Слава Украине

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