Зеленский в Раде призвал принять закон о лишении депутатов неприкосновенности 20 мая, 11:00 1645 Цей матеріал також доступний українською Volodymyr Groysman/Facebook Зеленский прибыл в Раду на церемонию инаугурации Volodymyr Groysman/Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять ряд законов, в частности, о снятии неприкосновенности и изменении избирательного права.

Об этом он сказал в понедельник, 20 мая, во время церемонии инаугурации в Верховной Раде.

«Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки… Сделайте это и повесьте медали себе — это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал Зеленский.

При этом он заявил о решении распустить восьмой созыв Верховной Рады.

Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов он стал победителем второго тура с результатом в 73,22% голосов избирателей.