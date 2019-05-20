Зеленский в Раде призвал принять закон о лишении депутатов неприкосновенности
Президент Украины
Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять ряд законов, в частности,
о снятии неприкосновенности и изменении избирательного права.
Об этом он сказал в понедельник, 20 мая, во время церемонии инаугурации в Верховной Раде.
«Очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс и сделайте, пожалуйста, открытые списки… Сделайте это и повесьте медали себе — это неплохие баллы на досрочные парламентские выборы», — сказал Зеленский.
При этом он заявил о решении распустить восьмой созыв Верховной Рады.
Ранее сообщалось, что победитель президентских выборов Владимир Зеленский вступил в должность главы государства.
Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов он стал победителем второго тура с результатом в 73,22% голосов избирателей.