Визит в Польшу будет ощутимым для фронта — Зеленский 6 апреля, 22:44 Президент Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 6 апреля, подвел итоги своего визита в Польшу вместе с первой леди Еленой Зеленской.

«Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и в постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов, — это вопрос номер один на всех переговорах и встречах», — подчеркнул он.



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Глава государства поблагодарил Польшу за то, что визит был «содержательным». Он также рассказал о встрече с мэрами польских городов, которые помогают Украине и украинцам, — Жешува, Пшемысля, Люблина и Хелма. Встреча прошла вечером 5 апреля в Хелме, в ней также участвовал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Я поблагодарил всю громаду городов-спасителей, каждого и каждую, кто помогал украинцам, кто реально доказал в первые же дни полномасштабной войны, что между украинскими и польскими сердцами нет никаких барьеров, границ, преград. Украина умеет быть благодарной», — добавил Зеленский.

5 апреля президент Украины вместе с первой леди Еленой Зеленской посетил Польшу. Он встретился, в частности, с президентом Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Варшава и Киев договорились о мощном пакете военной помощи. Киев получит бронетранспортеры Rosomak, переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и самоходные минометы Rak.