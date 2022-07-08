Зеленский рассказал, как Россия пыталась сорвать его обращения к европейским парламентам

8 июля, 17:03
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к народу и парламенту Словении в пятницу, 8 июля, рассказал, что Россия пыталась сорвать его выступления.

«Я благодарен всем странам ЕС, в которых состоялись такие мои обращения. Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, задействовать свои связи — политические, дипломатические, даже бизнесовые. В Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы… Они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит», — сказал глава государства.

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Зеленский подчеркнул, что это его обращение к 24-му парламенту из 27 стран ЕС, что является «очевидным свидетельством того, что Россия потеряла влияние в Евросоюзе».

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Во время обращения президент сказал, что Украина должна стать полноправным членом Евросоюза — «и благодаря тому, что разделяем общие ценности, и ради полной реализации потенциала нашего сотрудничества во многих отраслях».

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«Европа объединена как никогда. Европа субъектна как никогда. Европу ждет будущее, которое даст стабильность, как никогда раньше. Но все это возможно только вместе с Украиной. И я верю, что, когда придет время словенского председательства в Евросоюзе, мы обеспечим выход на еще один фундаментальный уровень в наших отношениях — уровень положительного результата в переговорах относительно членства Украины в ЕС», — добавил Зеленский.

8 июля президент посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области и провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Украина-ЕС Словения Владимир Зеленский Украина-Словения Война России против Украины

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