Зеленский рассказал, как Россия пыталась сорвать его обращения к европейским парламентам
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Владимир Зеленский во время обращения к народу и парламенту Словении в пятницу, 8 июля, рассказал, что Россия пыталась сорвать его выступления.
«Я благодарен всем странам ЕС, в которых состоялись такие мои обращения. Мы знаем, что Россия пыталась сорвать их, задействовать свои связи — политические, дипломатические, даже бизнесовые. В Москве понимают, что им нечего противопоставить такому доверию между народами Украины и Европы… Они угрожали европейцам, манипулировали теми, кто от них зависит», — сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что это его обращение к 24-му парламенту из 27 стран ЕС, что является «очевидным свидетельством того, что Россия потеряла влияние в Евросоюзе».
Во время обращения президент сказал, что Украина должна стать полноправным членом Евросоюза — «и благодаря тому, что разделяем общие ценности, и ради полной реализации потенциала нашего сотрудничества во многих отраслях».
«Европа объединена как никогда. Европа субъектна как никогда. Европу ждет будущее, которое даст стабильность, как никогда раньше. Но все это возможно только вместе с Украиной. И я верю, что, когда придет время словенского председательства в Евросоюзе, мы обеспечим выход на еще один фундаментальный уровень в наших отношениях — уровень положительного результата в переговорах относительно членства Украины в ЕС», — добавил Зеленский.
8 июля президент посетил передовые позиции украинских военных в Днепропетровской области и провел совещание по ситуации в регионе, положению дел в воинских частях и подразделениях.
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