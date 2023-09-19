Зеленский в ООН призвал к ядерному разоружению России: Террористы не имеют права владеть ядерным оружием 19 сентября, 21:53 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Генассамблее ООН во вторник, 19 сентября, призвал мир разоружить страну-агрессора Россию.

Во время выступления украинский лидер напомнил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал другим странам, среди которых была Россия.

«Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием», — подчеркнул он.

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Зеленский добавил, что пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение, за которым стоит Россия, набирает обороты. Украинский лидер отметил, что Россия превращает в оружие многие другие вещи, и эти вещи используются не только против нашей страны, но и всех стран ООН.

Будапештский меморандум (Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия) — международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией. Документ, подписанный после добровольного отказа Украины от ядерного оружия в начале 90-х, вступил в силу после подписания. В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила его как официальный документ, обязательный для выполнения всеми участниками.