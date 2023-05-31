Зеленский провел выездную Ставку в Одессе 31 мая, 19:14 Владимир Зеленский с рабочим визитом в Одесской области (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 31 мая, провел выездное заседание Ставки верховного главнокомандующего в Одессе.

Глава государства сообщил в Telegram, что участники Ставки заслушали доклад командующего оперативно-стратегической группировки войск Одесса Эдуарда Москалева о ситуации в зоне его ответственности. Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа доложил о защите инфраструктуры побережья, работе зернового коридора и других вопросах.

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Также во время Ставки докладывали представители Генштаба и Минобороны, командующие, руководитель ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

«Нашим силам удалось стабилизировать ситуацию на Хортице, сообщил генерал [командующий ОСГВ Хортица Александр] Сырский. Важные доклады Буданова и Малюка о мерах в рамках их компетенции. Тут без подробностей», — написал Зеленский.

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