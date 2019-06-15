Зеленский в Мариуполе встретился с бизнесом и заявил об «инвестиционных вливаниях» в Донбасс Вчера, 15:25 Цей матеріал також доступний українською АП Президент Украины Владимир Зеленский АП

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь, 15 июня, пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Зеленский назвал малый и средний бизнес «кровью для организма страны».

«Главная цель — „государство в смартфоне“, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — заявил он.

Президент отметил, что сейчас готовятся законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — добавил Зеленский.

14 июня Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.