Зеленский в Мариуполе встретился с бизнесом и заявил об «инвестиционных вливаниях» в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь, 15 июня, пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.
Зеленский назвал малый и средний бизнес «кровью для организма страны».
«Главная цель — „государство в смартфоне“, чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками», — заявил он.
Президент отметил, что сейчас готовятся законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — добавил Зеленский.
14 июня Зеленский встретился с семьями украинских моряков, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива.