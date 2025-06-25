Как Зеленский перешел на деловой стиль. От похорон Папы до саммита НАТО — BBC Украина 25 июня, 21:01 Володимир Зеленський (Фото: Getty Images)

Всего три месяца назад Владимир Зеленский говорил, что наденет костюм после того, как война закончится. И вот уже украинский президент появился на саммите НАТО почти в деловом костюме, пишет Наталья Патрикеева для ВВС Украина.

Журналістів і оглядачів здивувало, що зрештою Зеленський почав приїздити на офіційні зустрічі за кордоном практично у діловому костюмі, а команду президента почали засипати питаннями щодо пояснень. Але поки що від офісу президента коментарів не було.

Розповідаємо, як відбувся цей перехід, й чому одяг лідера України у Гаазі все ж не повністю класичний.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Володимир Зеленський не вдягав костюмів, класичних сорочок чи краваток. Під час усіх зустрічей з іншими світовими лідерами чи виступів у Конгресі США він обирав мілітаристський одяг.

Востаннє у діловому стилі українці бачили президента 24 лютого 2022 року, коли він оголошував воєнний стан. Відтоді Зеленський не зраджував штани карго (військові штани вільного крою, — Ред.) і часто використовував патріотичні світшоти з тризубом чи футболки.

За весь час великої війни президент всього кілька разів змінював свою «оливкову класику».

«У вас є костюм?»

Український президент не раз зазначав, що такий вибір вбрання — знак солідарності із воїнами, які відбивають російську агресію на фронті.

Але подібний стиль дратував, наприклад, деяких критиків американської допомоги Україні.

Цю тему довгий час обговорювали у право-налаштованих медійних колах, але глобальну увагу вона привернула під час відомих подій в Овальному кабінеті у березні - під час зустрічі Зеленського з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом.

Коли журналіст звернувся до Зеленського, звинувативши його у неповазі до місця та події через відсутність костюма, це одразу змінило атмосферу зустрічі, розповідала присутня на ній кореспондентка ВВС Україна Мирослава Пеца.

Зустріч в Овальному кабінеті / Фото: Getty Images

За цим пішли подальші звинувачення начебто у неповазі і невдячності, які розпалили незвичну суперечку, під час якої президент США та віцепрезидент докоряли гостю прямо перед телекамерами.

Зустріч в Овальному кабінеті привернула додаткову увагу до одягу Зеленського — хтось побачив у його стилі символ незламності й фронтової відданості, інші ж сприйняли це як порушення дипломатичного дрес-коду.

У соцмережах розгорілися баталії: від мемів на тему костюмів до серйозних дискусій про доречність військового стилю в дипломатії.

Поступове наближення до офіціозу

І хоча під час зустрічі в Овальному кабінеті Зеленський «захищав» своє право не носити костюми під час війни, надалі цей інцидент, ймовірно, вплинув на його стиль.

Вже у квітні на похороні Папи Франциска він з’явився у чорному костюмі, який розробив для нього український бренд Viktor Anisimov.

«Цей образ чітко вивірений часом та реальністю в контексті його функції президента України у воєнний час, і водночас не суперечить особистості та фактурі Володимира Зеленського. Це дуже символічно, як дихання чергового етапу, нової епохи, незважаючи на всі складнощі, які ми всі разом переживаємо», — написала про костюм дизайнерка Вікторія Гресь.

Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою на похороні Папи Франциска / Фото: Getty Images

У подібному стилі Зеленський відвідав і інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева ХIV у Ватикані.

Замість чорної сорочки він вдягнув чорну футболку. Все ще не офіційно-діловий стиль, та вже й не мілітарі чи casual.

Український президент з новообраним Папою Левом ХIV у Ватикані. / Фото: Getty Images

Наприкінці травня у Берліні Володимир Зеленський втретє з’явився на публіці у чорному стилізованому костюмі, замість звичного мілітарі у кольорах хакі.

Під час зустрічей із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром Зеленський був в одязі від українського дизайнера Анісімова.

Володимир Зеленський у Берліні / Фото: Getty Images

Образ президентка складався з чорного піджака, який зберіг риси військового френча з чотирма накладними кишенями, чорної сорочки із комірцем-стійкою і чорних штанів прямого крою. На ногах були військові черевики чорного кольору.

За словами дизайнера, метою капсульної колекції, яку він розробив спеціально для президента, було зберегти ідею військової форми, але водночас переосмислити її через призму сучасної естетики, комфорту та реалій часу — створити стриманий, функціональний і гідний образ.

23-го червня перед початком саміту НАТО Зеленський мав аудієнцію у короля Чарльзом ІІІ перед тим як зустрітися із прем'єр-міністром Кіром Стармером.

Володимир Зеленський разом із Чарльзом ІІІ / Фото: Getty Images

На фото із цієї зустрічі можна побачити, що український президент уже був у костюмі.

Нова зустріч із Трампом і діловий костюм

На саміті НАТО український президент зустрічається з Дональдом Трампом і цього разу американський президент не може дорікнути Зеленському «невідповідним» костюмом.

Залишається лише питання, чи будуть у нього «карти на руках» про які Трамп так любить повторювати, говорячи про Зеленського і російсько-українську війну.

Володимир Зеленський на саміті НАТО / Фото: Getty Images

Світові медіа звернули увагу на те, що Зеленський змінив свій вже звичний мілітарі образ, а деякі написали про те, що своїм діловим костюмом він «шокував» присутніх.

Що про одяг Зеленського говорили раніше

Наприкінці 2022-го New York Times написали, що Володимир Зеленський став першою людиною, яка виступила в Конгресі у світшоті.

У інстаграмі американського журналу Vogue на цю тему тривали гарячі суперечки. Хтось вважав, що такий одяг у Білому домі — це вияв неповаги до президента США Джо Байдена.

А хтось просто не розумів, чому Зеленський не міг перевдягнутися під час довгого перельоту в літаку.

«Він приїжджає до Білого дому з президентським візитом, і він одягнений так, ніби збирається в похід», — написав один користувач в американському інстаграмі.

«З усіма грошима, які ми їм даємо, я впевнений, що він міг би дозволити собі одягнути костюм. Мене не хвилює, яка ситуація, і мене не хвилює причина, чому він змушений носити цей потворний одяг, вас запрошують в Білий дім і ви одягаєтеся відповідно», — написав інший.

«Боже, хтось міг його хоча б одягнути», — погодився ще один користувач.

Журналісти зазначали, що Зеленський «використовує всі наявні в його розпорядженні інструменти для досягнення своєї мети».

«Він носить одяг, який пов’язує його зі збройними силами, але не виглядає мілітаристським, і передає повідомлення про те, що він зосереджений на практичних питаннях», — сказала The Independent Ребекка Арнольд, старша викладачка історії одягу в Інституті мистецтв Курто в Лондоні.

Український президент під час виступу в американському конгресі / Фото: Getty Images

Зеленський не перший лідер, який посилає меседж своїм одягом.

Guardian, Newsweek та багато іноземних журналістів та оглядачів звертають увагу на те, що в 1941 році в подібному вбранні приїжджав до Вашингтона і прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль, що став людиною-символом Другої Світової війни — політиком, який згуртував Європу на боротьбу з нацистською Німеччиною.

Метою його візиту також було залучити більше підтримки та допомоги від США, які на той момент ще не воювали та рішуче протистояли спробам втягнути себе у війну. Натомість Велика Британія тоді потерпала, а вся Європа позаду нею — вже впала.