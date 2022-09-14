«Врага нет, он сбежал». Визит Зеленского в недавно освобожденный Изюм — фоторепортаж 14 сентября, 16:39 Владимир Зеленский в недавно освобожденном Изюме, 14 сентября 2022 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 сентября, посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области и принял участие в церемонии поднятия государственного флага.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, церемония прошла на центральной площади города в присутствии защитников Украины.



«Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищем только одно — флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он сбежал… Наверное, можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать наш народ, украинских людей», — подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Президент поблагодарил военных, которые освобождают территории Украины от врага. Они почтили минутой молчания память погибших защитников.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Зеленский также вручил государственные награды украинским военнослужащим и пожелал им здоровья: «Вы — героические люди. Берегите себя и народ Украины. Дети и внуки никогда не забудут ваш подвиг».

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Он провел совещание по поводу ситуации на участке фронта и освобожденных территориях и заслушал командующего Сухопутных войск Александра Сырского, под командованием которого оперативная стратегическая группировка войск Хортица ведет контрнаступление на Харьковском и Луганском направлениях.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

Ранее Владимир Зеленский, комментируя увиденное в Изюме, заявил, что те же следы российских военных преступлений видели в освобожденной Буче.

«То, что мы видим, шокирует, хотя мы уже видели такое в Буче, на первых деоккупированных территориях. Так же разрушены здания, убиты люди… К сожалению, это часть нашей сегодняшней истории. И часть современной российской нации — то, что они сделали», — сказал он.

По данным местных властей, за время российской оккупации в Изюме Харьковской области погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей, разрушено более 80% инфраструктуры. В освобожденном городе пока нет ни света, ни воды, ни связи.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузик сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из освобожденного Изюма.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



Вечером 13 сентября президент Украины сказал, что защитники Украины освободили около 8 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов, на половине продолжаются стабилизационные мероприятия.

До этого заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев.

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