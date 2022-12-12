Зеленский — о дате окончания войны: Я не играю с такими вещами 12 декабря, 18:28 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что будет означать конец развязанной Россией войны для Украины и почему называть дату ее окончания безответственно.

В интервью Дэвиду Леттерману для его шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении на Netflix глава государства подчеркнул, что сейчас война в каждом украинском доме.



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«Никто вам не скажет, сколько [война] будет продолжаться. Я ответственный человек, и я понимаю, что это значит для людей — услышать, когда закончится война. Потому что это главный вопрос… Я не играю с такими вещами», — сказал он.

Зеленский повторил, что конец войны для Украины наступит тогда, когда защитники отвоюют свою землю и будут на своих границах.

«Война — это не заморозка конфликта. Это не значит, что завтра не летают дроны, а где-то на фронте люди убивают, но это далеко и к нам не относится. Нет, это неправда и нечестно. Потому что все это наши граждане, которые воюют… Война закончится тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована», — добавил президент.