Оккупанты разрушили более 50 сел в Херсонской области, но люди туда возвращаются — Зеленский 23 марта, 22:22 Владимир Зеленский в Херсонской области 23 марта 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 23 марта, рассказал о своем визите в Херсонскую область.

Глава государства отреагировал на обстрел российскими оккупантами администраций, домов и музея в Бериславе Херсонской области.



«Совершенно лишенное ума государство, чисто государство-террорист. Которое мы обезвредим», — сказал он.

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Зеленский заявил, что на освобожденной территории в Херсонской области оккупантами разрушены почти 50 сел, иногда там уничтожено более 90% зданий.

«Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство того, что жизнь все равно побеждает. Сегодня был в одном из самых больших таких сел — Посад-Покровском. Когда-то одном из самых больших, до вторжения России. И мы сделаем все, чтобы это село опять было среди самых больших — сделаем все для восстановления наших территорий», — подчеркнул президент.

Он поблагодарил всех, кто помогает восстанавливать жизнь после российской оккупации, работает и дает работу в таких районах, а также помогает защитникам Украины. Зеленский отметил саперов, которые очищают территорию от вражеских мин и снарядов.

«Конечно, сейчас таких земель [где после разминирования началась обработка полей] еще немного, и работы для наших саперов и пиротехников хватает… Но я уверен, что мы очистим нашу землю от всех смертоносных проявлений России. Вся Украина будет жить», — добавил Зеленский.

23 марта президент Украины посетил Херсонскую область, провел совещание и наградил защитников региона.

Днем ранее Зеленский посетил позиции защитников Украины на Бахмутском направлении и Харьков. Он наградил военнослужащих и передал мэру Харькова награду Город-герой Украины.