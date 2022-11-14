«Я счастлив». Появились первые фото и видео неанонсированного визита Зеленского в освобожденный Херсон

14 ноября, 12:05
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Владимир Зеленский прибыл в Херсон, 14 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский прибыл в Херсон, 14 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Появились фото и видео с президентом Владимиром Зеленским, который в понедельник, 14 ноября, прибыл с неанонсированным визитом в освобожденный Херсон.

На видео Зеленский машет людям, которые стоят на балконе в одном из жилых домов.

https://www.youtube.com/embed/shOSOllkunc

В ходе поездки в Херсон Зеленский поблагодарил НАТО и страны мира за поддержку Украины.

Видео дня

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Также он обратился к военными со словами «движемся вперед» и «готовы к миру, миру для всей нашей страны».

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

«Мы шаг за шагом идем по всей нашей стране. Я счастлив, что мы в Херсоне», — сказал Зеленский в ходе выступления перед сотнями людей.

REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, оккупированный с первых дней полномасштабной войны России против Украины. В городе уже висят украинские флаги, в том числе над зданием ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Всего по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге. По данным Генштаба, украинские силы уже подошли к реке Днепр в отдельных районах Херсонской области.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсон Владимир Зеленский Война России против Украины

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