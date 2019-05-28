Зеленский в голубой рубашке на передовой: дело только в стиле? Вчера, 23:17 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке president.gov.ua Зеленский president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский впервые официально побывал на передовых позициях украинской армии. Внимание привлекла голубая рубашка президента. Владимир Зеленский заметно выделялся в ней на фоне камуфляжной униформы военных.

Президент Володимир Зеленський вперше офіційно побував на передових позиціях української армії. Прес-служба пана Зеленського повідомила, що президент був за 400 метрів від найближчої позиції супротивника.

Однак соціальні мережі бурхливо відреагували на цю поїздку не тільки тому, що між прихильниками і противниками Зеленського не вщухають політичні дискусії.

Увагу привернула блакитна сорочка президента. Володимир Зеленський помітно виділявся в ній на тлі камуфляжної уніформи військових.

Його попередник Петро Порошенко не раз їздив на передову і вдягався для цього у камуфляж.

Як Макрон?

Президенти країн періодично їздять подивитися, як армія діє в польових умовах. Для країни, що воює, такі поїздки особливо важливі, адже візит глави держави стає гарною мотивацією для військових робити свою справу добре і віддано. Ми бачили президентів Обаму в Афганістані й президента Трампа в Іраку. Бачили турецького президента Ердогана поблизу кордону з Сирією.

Якщо президент є головнокомандувачем, то він часто намагається максимально стерти різницю між своїм «цивільним» статусом і громадянами, які зі зброєю в руках виконують свою місію із захисту інтересів держави.

Обама і Трамп накидали на сорочку льотну куртку, що робило їх схожими на військових пілотів. Кажуть, це взагалі традиція американських президентів — вдягати льотну куртку під час відвідин військових.

Ердоган для візиту до своїх підрозділів вдягнув камуфляжну форму.

Є фотографії, на яких президент Франції спілкується з військовими своєї країни у Малі. Пан Макрон для візиту в неспокійну африканську країну не зрадив звичному стилю і носив там костюм.

Щоправда, бувало, що й Макрон вдягав льотний комбінезон.

То може пан Зеленський вирішив бути як Макрон у Малі?

Експерти, з якими з цього приводу довелося поспілкуватися, звертають увагу на важливу особливість локації.

Як краще маскуватися?

Якщо президент відвідує військову базу, де рівень безпеки набагато вищий, ніж поза межами дислокації штабів та підрозділів військового контингенту, то блакитна сорочка не стає вже й такою вже важливою справою. Інша справа — передовий край.

«Це демаскуючий одяг», — каже колишній військовий Костянтин Машовець, координатор групи «Інформаційний спротив». «В ньому може бути нейтральна людина — представник ОБСЄ, іншої міжнародної організації, статус яких особливо охороняється міжнародними законами».

«Мені здається, що в зоні конфлікту для підрозділів противника — президент це такий собі „ласий шматочок“. А блакитну сорочку на передовій одразу помітять з великої відстані».

«Він Верховний Головнокомандувач, тому мав би вдягатися як представник Збройних Сил України», — вважає Костянтин Машовець. І додає: «При цьому треба дбати про безпеку постійно».

На фотографіях, якими прес-служба звітує про поїздку, видно також, що президент поєднав блакитну сорочку з армійським шоломом у камуфляжному чохлі.

Всі експерти, яких вдалося запитати про таке поєднання з повсякденним одягом, сказали, що камуфляж може одразу наштовхнути на думку, що у шоломі - комбатант. Людина, яка активно бере участь у бойових діях. Водночас блакитна сорочка добре виділяє людину на місцевості.

Тож нейтральний чи учасник військової кампанії?

У більшості армій світу генералів у польових умовах важко відрізнити від інших військових. Знаки, що вказують на високий ранг, роблять малопомітними з великої відстані.

Інколи підлеглим в умовах суворих заходів безпеки навіть дозволяють не віддавати честь високому начальству, щоб не дражнити ворожих снайперів зайвою увагою до важливої персони.

Ці правила безпеки дуже віддалили нас від минулих століть, де воєначальники та правителі вирізнялися дорогим вбранням, вишитими прикрасами та вмінням гарцювати на білому коні перед своїми військами.

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