Война не должна стать для следующих поколений привычным явлением — Зеленский 22 июня, 14:14 552 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / VALENTYN OGIRENKO REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение по случаю Дня скорби и памяти жертв войны.

Обращение было опубликовано на сайте пресс-службы президента.

Глава государства напомнил, что рано утром 22 июня 1941 началась бомбардировка Киева.

«Вторая мировая, что ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни», — отметил Зеленский.