«Лозунги РФ умножены на ноль». Зеленский жестко отреагировал на вопрос журналиста в духе российской пропаганды

7 июля, 03:10
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stringer)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский в Чехии жестко отреагировал на вопрос журналиста относительно русскоязычного населения.

Один из журналистов задал вопрос в духе российской пропаганды, спросив, «не планирует ли Украина выселять русскоязычное население». Зеленский в ответ попросил журналиста подойти ближе, чтобы они могли видеть друг-друга.

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«Я вижу ваши глаза, а вы видите мои. Важно, что вы мои глаза видите, а Путина — только слышите и не видите. Но верите в какие-то глупости», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что российские террористы больше всего обстреливают регионы Украины, где до полномасштабной войны люди преимущественно говорили на русском языке.

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«И почему Россия не имеет никакой поддержки? Потому что главный лозунг России — что они поддерживают людей, которые говорят на русском — умножен на ноль. Потому что они убили большинство людей, которые говорили на русском. Потому что они уничтожили полностью восточные города — Мариуполь, Бахмут… Просто убили все население», — заявил Зеленский.

Президент считает, что сейчас многие украинцы переходят на украинский язык потому что ненавидят Россию.

«Они ненавидят их. Вот, что происходит… Поэтому, о чем мы говорим? Кого и куда вытеснять? Из-за языка такого никогда в Украине не было», — заявил глава государства.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Чехия Русский язык Русскоговорящее население Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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