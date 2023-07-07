«Лозунги РФ умножены на ноль». Зеленский жестко отреагировал на вопрос журналиста в духе российской пропаганды 7 июля, 03:10 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Stringer)

Президент Украины Владимир Зеленский в Чехии жестко отреагировал на вопрос журналиста относительно русскоязычного населения.

Один из журналистов задал вопрос в духе российской пропаганды, спросив, «не планирует ли Украина выселять русскоязычное население». Зеленский в ответ попросил журналиста подойти ближе, чтобы они могли видеть друг-друга.

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«Я вижу ваши глаза, а вы видите мои. Важно, что вы мои глаза видите, а Путина — только слышите и не видите. Но верите в какие-то глупости», — заявил президент.

Глава государства напомнил, что российские террористы больше всего обстреливают регионы Украины, где до полномасштабной войны люди преимущественно говорили на русском языке.

«И почему Россия не имеет никакой поддержки? Потому что главный лозунг России — что они поддерживают людей, которые говорят на русском — умножен на ноль. Потому что они убили большинство людей, которые говорили на русском. Потому что они уничтожили полностью восточные города — Мариуполь, Бахмут… Просто убили все население», — заявил Зеленский.

Президент считает, что сейчас многие украинцы переходят на украинский язык потому что ненавидят Россию.

«Они ненавидят их. Вот, что происходит… Поэтому, о чем мы говорим? Кого и куда вытеснять? Из-за языка такого никогда в Украине не было», — заявил глава государства.

