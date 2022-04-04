«Это будет признано геноцидом». Владимир Зеленский приехал в Бучу, военные преступления РФ в которой ужаснули мир 4 апреля, 20:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский в Буче, 4 апреля (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Буче и пообщался с местными жителями и журналистами.



Как ранее заявлял министр обороны Украины Алексей Резников, количество людей, убитых российскими войсками в Буче Киевской области, уже выше, чем жертв Вуковарской резни в Югославии в 1991 году. В Буче же ритуальная служба насчитала уже около 340 жертв российских военных преступлений — и это не окончательный итог.

Видео дня

Запад солидарно осудил РФ за зверства в Буче, а президент США Джо Байден призвал создать трибунал для расследования военных преступлений Путина.

НВ приводит главные заявления Зеленского во время поездки в Бучу.

Нужно показать миру, что происходит. Очень важно, что здесь находится пресса, находятся журналисты, и это самое главное. Я очень хочу, чтобы показали миру, что происходило здесь, что делали российские военные, что делала Российская Федерация в мирной Украине.

Также для нас очень важно, чтобы вы увидели, что это мирное население, которое борется за каждого человека, живя без электроэнергии, без воды и, несмотря на это, дали отпор российским оккупантам.

Оккупанты преследуют представителей власти, как и народ. Нет никакой разницы между народом и властью. Вы видите, что здесь есть представители власти во многих городах нашего государства, они были похищены, к сожалению, и были убиты. Здесь сейчас присутствуют местные власти, которые так же воевали с Российской Федерацией и продолжают это делать.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Что характеризует украинцев и россиян. Чтобы было понятно, что за люди у нас живут, я думаю, что вам нужно с ними общаться, а не мне отвечать за них. Но сегодня были люди, получившие гуманитарную помощь, и был вопрос, можем ли мы помочь с едой для бездомных животных. Это, в принципе, характеристика, я считаю, нашего народа, который к животным божьим относится как к людям.

А то, что вы видите вокруг, что сделали с этим современным городком, — это характеристика российских военных, относившихся к людям хуже, чем к животным. Это военные преступления, и это будет признано миром геноцидом.

Это и есть геноцид. То, что вы сегодня здесь и видите, что произошло. Мы знаем тысячи людей убитых и замученных, с отрубленными конечностями, изнасилованные женщины, убитые дети. Я думаю, это больше, чем… я думаю, что это и есть геноцид.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Сложности с ведением переговоров. В Турции встречались наши делегации, была одна встреча. До переговорных групп была встреча у министров иностранных дел, там что-то не сложилось у них при встрече, понятно почему.

Я скажу вам, чем дольше будет Российская Федерация затягивать процесс встреч, тем хуже и для них, и для этой ситуации, для этой войны. Потому что с каждым днем, когда заходят наши войска и деоккупируют те или иные территории, вы видите, что происходит.

Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили. И ежедневно, понимаете, там находятся люди в бочках, в погребах и так далее, задушенные и просто замученные.

Поэтому считаю, что им нужно, если есть чем думать, то думать быстрее".

Россия продолжает блокировать спасение Мариуполя. Боюсь, что обо всех сценариях я вам не смею говорить. Занимаемся поддержкой ребят, им очень сложно. На связи я ежедневно. Говорим о посредничестве именно в этой миссии с Турцией. Не просто там. Думаю, что ближайшие дни, а может быть, ближайшие часы у нас появится ответ на ваш очень сложный вопрос. Зависит все, вы знаете, к сожалению, от кого

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Почему позвал Ангелу Меркель сюда. Я думаю, что она мой сигнал прекрасно услышала. Не только к ней: я обращался к лидерам Европы, к господину Саркози, которые, насколько мне известно, принимали важные решения. Скажем так, были под влиянием и Российской Федерации, и еще некоторых других лидеров. Но прежде всего Российской Федерации, я думаю, и внутреннего истеблишмента, когда они принимали решение по поводу Украины.

Вся эта история, инсинуации про открытые двери, когда мы знаем, что большая часть европейских государств и членов НАТО поддерживали Украину как члена Альянса, и прекрасно мы знаем, кто те лидеры, и я считаю, что Ангела (Меркель — ред.) среди тех лидеров, лидеров ведущих стран, от которых и зависело решение, быть ли Украине членом НАТО. Я считаю, что то, что происходит — это именно игры в поддавки перед Российской Федерацией — дать возможность им укрепиться и почувствовать, что они влияют очень сильно на мнения Европейского Союза, многих стран.

Вот я считаю, что им нужно приехать и посмотреть во что превращается заигрывание с Российской Федерацией.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

В Украине будет мир и победа. Я считаю, что в любом случае на территории Украины будет точно мир. Украина не может жить в войне, потому что мы находимся в Европе, находимся в XXI веке, и мы стремимся к миру, и мы достойны его, достойны этого. И этот народ это показал, и Вооруженные силы показали это. Поэтому должен быть мир в нашем государстве.

Мир не может быть без победы. Победа может быть в дипломатическом формате параллельно боевым шагам нашей армии, боевые шаги нашей армии армия демонстрирует ежедневно, но это непросто, мы не хотим потерять миллионы людей, поэтому должен быть тот или иной диалог.

Необходимость наказать преступников. Я думаю, мы даже с вами не можем рассматривать возможность, не можем предоставить возможность говорить о том, что что-то не будет хватать на этот раз Европе или миру, чтобы наказать преступников. Я не рассматриваю такой вариант. Мы не дадим ни одного процента этому. Это не ситуация с теми или иными сейчас альянсами, это о жизни и о том, что люди убиты, замучены, улик миллионы.

Поэтому все эти истории о том, что давайте подождем, будет суд, он будет очень медленным, мы будем давить максимально публично, как только мы можем. Мы не будем делать никаких пауз, чтобы найти всех преступников. А вы знаете, что это, в принципе, на пользу, я считаю, цивилизации. Потому что если мы не найдем выход цивилизованный, вы знаете наших людей, они найдут нецивилизованный выход.

Восстановление инфраструктуры

Общаясь с жителями Бучи, президент пообещал восстановить уничтоженную оккупационными войсками инфраструктуру.



Президент осмотрел дорогу с уничтоженной техникой российской армии и разрушенный мост через реку Ирпень на трассе М-06 Киев-Чоп. Зеленский пообещал, что часть моста через реку Ирпень отремонтируют и откроют через несколько месяцев.



Сейчас уже началась подготовка к строительству временной переправы. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ее откроют примерно через две недели. Он добавил, что полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через два месяца, обоими проездами — через три-четыре месяца.



Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Владимир Зеленский также посетил разрушенный мост через реку Ирпень на трассе Р-30. Здесь для строительства временной переправы понадобится десять дней, а полноценный ремонт продлится два-три месяца.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.